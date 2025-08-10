JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) mengadakan Fun Walk sejauh 10 kilometer di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (10/8/2025). Mengusung tema “80 Tahun Indonesia Merdeka: PPLI Melangkah Bersama, Merayakan Nusantara”, kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian perayaan HUT RI yang berlangsung sejak 8 hingga 15 Agustus 2025.

Lebih dari 150 karyawan PPLI turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Start dimulai di Gerbang Timur GBK dan dibuka secara resmi oleh Presiden Direktur PPLI, Yoshiaki Chida. Rute yang ditempuh melintasi area car free day dari GBK menuju Bundaran HI, lalu kembali ke titik awal.

Dalam sambutannya, Chida menegaskan pentingnya menjadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat untuk terus melangkah maju, mempererat semangat kebersamaan, dan menumbuhkan nasionalisme di lingkungan kerja. Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat ikatan antar karyawan, sekaligus menanamkan semangat cinta tanah air dan kepedulian terhadap lingkungan, ujar Chida.

Sebelum berangkat, peserta melakukan pemanasan dan yel-yel semangat yang dipimpin tim keamanan PPLI. Mereka juga mengenakan kaos dengan pesan-pesan moral seperti Limbah Dikelola, Alam Terjaga, Aman untuk Bumi, Aman untuk Kita, Jaga NKRI dari Ancaman Limbah B3, hingga PPLI 31 Tahun Jaga Lingkungan.

Kami ingin setiap langkah yang diambil juga menjadi kontribusi nyata untuk menjaga kebersihan lingkungan, jelas Arum Tri Pusposari, Manager Humas PPLI.

Selain Fun Walk, peserta menikmati sarapan bersama, games berhadiah, sesi foto di depan banner “80 Tahun Merdeka”, serta berbagai lomba karyawan bertema kemerdekaan, seperti lomba menghias ruangan bernuansa kemerdekaan dan kearifan lokal, lomba tumpeng antar divisi, dan lomba yel-yel antar tim.

Puncak perayaan akan digelar pada 15 Agustus 2025 dengan pemotongan tumpeng dan pengumuman pemenang lomba. Upacara bendera resmi tetap dilaksanakan pada 17 Agustus 2025 di lapangan PPLI, Desa Nambo, Klapanunggal, Bogor.

Meski mayoritas saham dimiliki Dowa Ecosystem Co., Ltd. (Jepang), PPLI menegaskan komitmennya pada nilai lokal dan kelestarian lingkungan. Dengan 5% saham dimiliki Pemerintah Indonesia, PPLI aktif dalam pengelolaan limbah B3, penanaman pohon, perlindungan satwa, pembersihan sungai, dan bantuan darurat lingkungan.

Melalui perayaan ini, PPLI menegaskan perannya sebagai perusahaan yang berorientasi tidak hanya pada bisnis, tetapi juga pada keberlanjutan dan kebersamaan masyarakat Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)