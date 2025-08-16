JAKARTA - Pekerja menyelesaikan dekorasi kendaraan untuk karnaval di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025).

Puncak kemeriahan HUT ke-80 Republik Indonesia akan diwarnai dengan karnaval kendaraan yang menampilkan parade mobil hias dengan melibatkan berebagai kementerian, lembaga, TNI, Polri, BUMN serta instansi lainya. Karnaval dijadwalkan melintasi kawasan strategis dari Monas, Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman.

(Arif Julianto/okezone)