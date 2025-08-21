...

BPW Internasional Forum Perkuat Jejaring Global Kepemimpinan Perempuan

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 21 Agustus 2025 23:32 WIB
Presiden BPW Indonesia Giwo Rubinato memberikan sambutan saat peresmian pengurus BPW Indonesia di Jakarta, Rabu 20 8 2025 .
Forum bertema "Women Bridging Nations and Driving Sustainable Futures" untuk memperkuat jejaring kolaborasi kepemimpinan wanita global dalam mendorong transformasi menuju bisnis hijau dan adopsi teknologi kecerdasan buatan AI dalam mewujudkan kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan.
Presiden BPW Indonesia Giwo Rubinato kiri memberikan buku dan cinderamata kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa saat menghadiri peresmian pengurus BPW Indonesia di Jakarta, Rabu 20 8 2025 .
JAKARTA - Presiden BPW Indonesia Giwo Rubinato memberikan sambutan saat peresmian pengurus BPW Indonesia di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
 
 Forum bertema "Women Bridging Nations and Driving Sustainable Futures" untuk memperkuat jejaring kolaborasi kepemimpinan wanita global dalam mendorong transformasi menuju bisnis hijau dan adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mewujudkan kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan.

(Arif Julianto/okezone)

