Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pidato dalam Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2022.



DPR RI menjadi tuan rumah dalam acara Parliamentary Forum dan The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) yang digelar 5-7 Oktober 2022 dan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)





