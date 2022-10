Vokalis grup musik Potret Melly Goeslaw bernyanyi saat tampil pada hari kedua Synchronize Fest 2022 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (8/10/2022). Potret tampil menghibur pengunjung festival musik Synchronize Fest 2022 dengan membawakan hits-hitsnya seperti When You Love Someone, Liburan Indie dan Pulang Ke Pamulang.Â

(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa) (hru)

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)