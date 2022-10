Seminar Nasional Hari Santri di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Senin 24 Oktober 2022. Hadir sebagai pembicara Ketua Asosiasi Ma'had Aly Seluruh Indonesia KH Nurhannan dan Ketua OIAA Indonesia sekaligus Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi (tengah).



Acara Community Of Santri Scholars Of Ministri Of Religious Affair (CSSMORA) ini bagian dari rangkaian hari santri. Tema acara aktualisasi peran santri dalam membangun bangsa berdaya dan bermartabat insani. (MNC Media) (ddk)

(MPI)