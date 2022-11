Hasil Manchester City vs Fulham di pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. The Citizens -julukan Man City- yang bermain dengan 10 orang saja sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.



Laga Manchester City vs Fulham digelar di Stadion Etihad, Sabtu (5/11/2022) malam WIB. Man City harus bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-26 karena Joao Cancelo dikartu merah wasit. Namun, mereka sukses meraih kemenangan dalam laga ini.



Erling Haaland jadi pahlawan kemenangan Man City dalam laga ini karena golnya dari titik putih pada menit ke-90+5 membawa timnya menang. Sementara itu, satu gol lain tuan rumah dicetak oleh Julian Alvarez (17’).



