Penyanyi Ruth Garcia saat sesi foto usai wawancara di Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 10 November 2022.



Penyanyi muda Ruth Garcia sukses rilis single keduanya bertajuk “The Way You Move” yang beberapa bagian dari lagu itu adalah pengalaman pribadi dirinya.



Masih mengusung core musik utama Ruth yaitu R&B, single The Way You Move berkisah tentang seorang Wanita yang sedang merayu seorang Pria dengan tujuan untuk meluluhkan hati pujaannya tersebut. (FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (ddk)







(MPI)