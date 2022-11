Rizky Febian saat tampil memeriahkan acara Jazz Goes to Campus (JGTC) 2022 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Minggu (13/11/2022). Tiara Andini tampil dalam acara Jazz Goes to Campus (JGTC) yang ke-45 Tahun. JGTC adalah festival Jazz Internasional tahunan yang digelar oleh mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia sejak tahun 1976.

Â

(Foto: MPI/ALDHI CHANDRA SETIAWAN) (hru)

(MPI)