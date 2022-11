Band Potret saat tempil memeriahkan Soundrenaline di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (26/11/2022). Potret tampil memerihakan Soundrenaline 2022 dengan membawakan lagu berjudul Salah, I Just Wanna Say I Love You, dan Argantra.

Â

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)