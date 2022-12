Model tampil mengenakan busana The Masterpiece koleksi Livette by Liliana Tanoesoedibjo dalam I Fashion Festival & The Masterpiece 2022 di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa 13 Desember 2022.Â

Livette by Liliana Tanoesoedibjo memamerkan busana The Masterpiece yang merupakan koleksi mahakaryanya dalam I Fashion Festival & The Masterpiece 2022. (FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (ddk)

(MPI)