Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri), menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Director of the Division of Water Sciences and Secretary of the Intergovernmental Hydrological Programme UNESCO Abou Amani (kedua kiri), Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah (kedua kanan) dan Presiden World Water Council Loic Fauchon (kanan) di tengah Kick off Meeting 10th World Water Forum, di Jakarta, Rabu 15 Februari 2023. Kick off Meeting 10th World Water Forum berlangsung 15-16 Februari 2023.

Â

Pertemuan ini dihadiri seluruh Dewan Gubernur World Water Council berjumlah 56 orang yang berasal dari kalangan pemerintah, swasta, asosisasi, akademisi dan kaum muda. Kick off Meeting menjadi pembuka World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung di Bali tahun 2024, dengan tema Water for Shared Prosperity. World Water Forum ke-10 di Bali 2024 diharapkan dapat mendorong pemerintah di dunia untuk mengatasi permasalahan air, karena air adalah politik.

Â

World Water Forum Ke-10 rencananya akan mencakup tiga proses, yaitu proses tematik, proses regional, dan proses politik. Proses tematik yaitu mendiskusikan enam tema utama World Water Forum Ke-10 yaitu Air untuk Manusia dan Alam, Ketahanan dan Kemakmuran Air, Manajemen dan Reduksi Risiko Bencana, Kooperasi dan Hidro-Diplomasi, Water and Innovative Finance, serta Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian proses regional yang membahas permasalahan air di setiap regional terutama kawasan Asia-Pasifik dan Mediterania. Serta proses politik yang akan dikembangkan dari proses tematik dan proses regional. (Kementerian PUPR) (ddk)

(Kementerian PUPR)