Penyanyi Yura Yunita berfoto usai memberikan keterangan pers terkait konsernya yang bertajuk Pertunjukan Tutur Batin di Jakarta, Selasa 6 Juni 2023.

Setelah sukses dengan Konser dengan virtual konsernya, Yura Yunita akan membali menyapa para penggemarnya dengan konser sungguhan yang akan diselenggarakan di Surabaya 9 Juni dan Jakarta pada 16 Juni 2023.

Konser tersebut, diadakan dari album ketiganya Tutur Batin. Dalam album tersebut terdapat kisah musikal dengan lirik melodi magis khas Yura Yunita.

Dalam Pertunjukan Tutur Batin nanti, Yura akan membawakan banyak lagu dari album Tutur Batin. Yang mana lagu-lagu di dalamnya banyak memuat dan memotret seorang Yura Yunita secara personal.

Konser tersebut akan menjadi pengingat bagi penonton dalam berproses menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan bersama-sama merayakan ketidaksempurnaan diri.

(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

(Aldhi Chandra Setiawan)