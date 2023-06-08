...

Progres Pembangunan Jalan Akses ke Kawasan Ibu Kota Negara Nusantara

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 22:51 WIB
Sejumlah truk melintas di proyek pembangunan jalan di Kawasan Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023.
 
Pemerintah pusat melalui Badan Otorita IKN terus meningkatkan intensitas pembangunan di wilayah IKN antara lain dengan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon.
 
Menurut Kementerian PUPR  progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. (Arif Julianto) (ddk)

(Arif Julianto/okezone)

