Sejumlah petugas Dinas Lingkungan Hidup bersama masyarakat membersihkan sampah yang menumpuk di Sungai Barabai, Desa Masiraan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Jumat (9/6/2023).

Aksi pembersihan hilir aliran sungai Barabai yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2023 serta upaya pencegahan banjir di daerah tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak satu ton lebih sampah dari aliran sungai yang didominasi sampah plastik.

(Bayu Pratama S/Antara Foto)