Karim Benzema menghadiri penyambutan dirinya di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis (8/6/2023). Penyambutan tersebut dihadiri sekitar 62 ribu penonton, Benzema disambut meriah dengan teriakan riuh dari para suporter Al-Ittihad

Penyerang asal Prancis Karim Benzema secara resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Ittihad. Pengumuman itu disampaikan Al Ittihad via akun media sosial Twitter. Benzema kabarnya digaji 200 juta euro atau sekitar Rp 3,1 triliun per tahun.

(Foto: Reuters) (hru)

(Reuters)