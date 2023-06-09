...

Resmi Gabung Al-Ittihad, Gaji Benzema Mencapai Trliunan Rupiah per Tahun

Reuters, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 11:32 WIB
Karim Benzema menghadiri penyambutan dirinya di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.
Karim Benzema menghadiri penyambutan dirinya di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis (8/6/2023). Penyambutan tersebut dihadiri sekitar 62 ribu penonton, Benzema disambut meriah dengan teriakan riuh dari para suporter Al-Ittihad

 

Penyerang asal Prancis Karim Benzema secara resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Ittihad. Pengumuman itu disampaikan Al Ittihad via akun media sosial Twitter. Benzema kabarnya digaji 200 juta euro atau sekitar Rp 3,1 triliun per tahun.

 

(Foto: Reuters) (hru)

(Reuters)

