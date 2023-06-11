Ganjar Pranowo hadir menyaksikan relawan Sahabat Ganjar meluncurkan aplikasi dalam Rakernas II di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada hari Sabtu (10/6/2023). Aplikasi yang diluncurkan adalah “GALANG DUKUNGAN” merupakan aplikasi untuk mengintegrasikan data seperti manajemen dukungan, manajemen relawan, manajemen isu wilayah, quick count, survey, absensi, dan pemetaan wilayah.

Dalam sambutannya, Ganjar menyapa seluruh relawan Sahabat Ganjar dalam pembukaan Rakernas ke 2 di Surabaya, Jawa Timur, menyampaikan satu satu nya Relawan yang menggunakan aplikasi canggih hanyalah Relawan Sahabat Ganjar.

"Paparan terakhir canggih banget, keren pakai digitalis yang wah, Relawan yang punya cuma sahabat ganjar".

Ganjar Pranowo pun memuji hasil kinerja Relawan Sahabat Ganjar, yang sudah turun ke bawah dan sudah diimplementasikan oleh Relawan Sahabat Ganjar pada kegiatan-kegiatannya.

“Anda harus kerja bawa ke bawah betul ternyata sudah dicatat 2 juta sekian sudah di datangi (didata) by adress ini satu-satunya juga dari relawan yang mencatat anggotanya satu-satu kalau tadi disampaikan di sana jumlahnya berapa itulah cara bekerja kita untuk mengidentifikasi,” ucap Ganjar.

Ganjar juga yakin dengan relawan ini bertumbuh dari bawah sehingga ketika dirinya dideklarasikan menjadi calon presiden oleh Ketua Umum Partai PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, harus semangat dalam bekerja.

“Saya tahu bahwa relawan ini benar-benar bertumbuh dari bawah, sewaktu bu Mega mengumumkan saya sebagai calon presiden, yang berarti kita harus betul-betul memperbaiki cara kerja kita,” tutup Ganjar.

Melalui aplikasi digital yang telah diluncurkan, Sahabat Ganjar tentunya berharap bisa terus meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan kualitas kegiatan sosial Sahabat Ganjar.

