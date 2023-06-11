Manchester City akhirnya mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 untuk merebut titel juara Liga Champions pertama.

Rodri tampil sebagai penentu kemenangan Manchester City saat menghadapi Inter di Stadion Ataturk, Istanbul, pada Minggu 10 Juni 2023 dinihari WIB. Gelandang asal Spanyol itu menggetarkan gawang Nerazzurri di babak kedua setelah memanfaatkan bola liar yang berasal dari umpan tarik Bernardo Silva.

