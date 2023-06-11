...

Kebahagiaan Pemain Manchester City Angkat Piala Liga Champpions 2023

Reuters, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 06:26 WIB
Pemain Manchester City mengangkat trofi saat merayakan kemenangan Liga Champions
Pemain Manchester City mengangkat trofi saat merayakan kemenangan Liga Champions
Pemain Manchester City mengangkat trofi saat merayakan kemenangan Liga Champions
Manajer Manchester City Pep Guardiola mencium trofi saat ia merayakan memenangkan Liga Champions
Ruben Dias dan Ederson dari Manchester City merayakan dengan trofi setelah memenangkan Liga Champions
A A A
Manchester City akhirnya mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0 untuk merebut titel juara Liga Champions pertama. 
 
Rodri tampil sebagai penentu kemenangan Manchester City saat menghadapi Inter di Stadion Ataturk, Istanbul, pada Minggu 10 Juni 2023 dinihari WIB. Gelandang asal Spanyol itu menggetarkan gawang Nerazzurri di babak kedua setelah memanfaatkan bola liar yang berasal dari umpan tarik Bernardo Silva.
 
(REUTERS)( ddk)

(Reuters)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Cari Berita Lain Di Sini