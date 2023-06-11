...

Euforia Suporter Rayakan Kemenangan Treble Winners Manchester City

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 13:19 WIB
Ratusan pendukung yang tergabung dalam MCSCI merayakan kemenangan Manchester City
Ratusan pendukung yang tergabung dalam Manchester City Supporter Club Indonesia (MCSCI) merayakan kemenangan Manchester City usai menjadi juara Liga Champion di Gading Festival, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu 11 Juni 2023.
 
Manchester City akhirnya berhasil meraih gelar Piala Liga Champion pertama kalinya dalam sejarah setelah mengalahkan Inter Milan di laga final UCL dengan skor akhir 1-0 lewat gol Rodrido di menit 68.
 
Atas kemenangan ini The Citizens berhasil meraih treble winners yaitu kemenangan Liga Inggris 2023, Piala FA 2023 dan Piala UCL 2023.
 
(Aldhi Chandra Setiawan) (ddk)

Cari Berita Lain Di Sini