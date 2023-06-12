...

Potret Shin Tae-yong Pakai Udeng Cak Surabaya saat Meet and Greet FIFA Matchday

Moch Asim/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 07:16 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat Meet and Greet FIFA Matchday.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat Meet and Greet FIFA Matchday.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong (tengah), Manajer Timnas Indonesia Sumardji (keempat kanan) dan sejumlah pemain menyapa warga saat Meet and Greet FIFA Matchday di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/6/2023). Kegiatan tersebut guna mengenalkan para pemain dan ofisial kepada warga baik dari Timnas Indonesia maupun Timnas Palestina sebelum bertanding pada FIFA Matchday, Rabu (14/6/2023). 

 

Terlihat pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan para pemain memakai Udeng Cak Surabaya, udeng ini merupakanaksesoris yang digunakan di kepala dalam kehudpan sehari-hari masyarakat Surabaya tempo dulu.

 

(ANTARA FOTO/Moch Asim/nz) (hru)

(Moch Asim/ANTARA FOTO)

