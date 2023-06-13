Foto udara Masjid Al Kamil di pesisir Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa 13 Juni 2023.

Masjid Al Kamil dengan bentuk bunga teratai yang dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut menjadi salah satu ikon baru serta menjadi tujuan wisata religi di Kabupaten Sumedang yang telah digunakan masyarakat untuk beribadah sejak Agustus 2022.

(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

