Masjid Al Kamil Berbentuk Bunga Teratai Jadi Ikon Baru Kabupaten Sumedang

Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 19:01 WIB
Foto udara Masjid Al Kamil di pesisir Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang
Masjid Al Kamil dengan bentuk bunga terataimenjadi salah satu ikon baru serta menjadi tujuan wisata religi di Kabupaten Sumedang
Foto udara Masjid Al Kamil di pesisir Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa 13 Juni 2023. 
 
Masjid Al Kamil dengan bentuk bunga teratai yang dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut menjadi salah satu ikon baru serta menjadi tujuan wisata religi di Kabupaten Sumedang yang telah digunakan masyarakat untuk beribadah sejak Agustus 2022. 
 
(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi) (ddk)

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)

