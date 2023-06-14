Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali , Jakarta, Rabu 14 Juni 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Ali yang didampingi Asisten Logistik (Aslog) KSAL Laksamana Muda TNI Agus Santoso dan sejumlah pejabat Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) lainnya direncanakan akan membahas sejumlah perkembangan program terkait kebutuhan postur di Angkatan Laut.

"Siap, komando," ucap Ali sambil hormat saat menyambut Prabowo yang datang menghampiri Ali ke ruang tamu tersebut.

Didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, Prabowo menjulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Ali.

Tak lama setelah itu, Prabowo pun mengajak Ali dan para pejabat Mabesal untuk makan siang bersama terlebih dahulu dengan para staf Kemhan lainnya. Nampak keduanya duduk berhadapan di meja makan panjang.

"Sudah pada makan siang belum?" tanya Prabowo kepada Ali.

"Siap, sudah," jawab Ali.

Sebelumnya, pada awal Mei lalu, Ali juga mengunjungi Prabowo di Kemhan dalam rangka silaturahmi. Dalam pertemuan itu, keduanya juga membicarakan isu-isu pertahanan dan dinamika keamanan di tingkat nasional, regional, dan global serta kebijakan pembangunan pertahanan matra laut dalam rangka menghadapi dinamika tersebut.

