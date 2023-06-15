Cegah terjadinya pelanggaran adat istiadat ataupun norma di kawasan wisata, wisatawan mancanegara harus menghargai dan menghormati kearifan lokal.

Dengan begitu, sektor pariwisata bisa pulih dan kian bertumbuh, wisatawan pun dapat berlibur dengan aman dan nyaman.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno dalam Joint Meeting of the UNWTO Commission for East Asia and The Pacific di Sokha Residence, Phnom Penh, Kamboja, pada Kamis 15 Juni 2023.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menegaskan pentingnya kesadaran wisatawan Mancanegara untuk menghormati adat istiadat ketika berlibur di destinasi wisata, sehingga menurutnya ada timbal balik yang terjadi antara wisatawan dengan masyarakat yang merupakan pengelola destinasi wisata.

(Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) (ddk)

(Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)