Ratusan Siswa Melakukan Pengajuan Akun PPDB 2023 di SMA Negeri 9 Semarang

Ahmad Antoni, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 22:11 WIB
Ratusan siswa melakukan pengajuan akun dalam proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB tahun 2023 di Aula SMA Negeri 9 Semarang
Ratusan siswa melakukan pengajuan akun dalam proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 di Aula SMA Negeri 9 Semarang, Jawa Tengah, Jumat 16 Juni 2023. Pengajuan akun dilakukan sejak tanggal 15 hingga 23 Juni secara online.
 
Untuk verifikasi berkas dilakukan pada 15-23 Juni di SMA/SMK pendaftar. Sedangkan untuk aktivasi akun pada tanggal 15-27 Juni 2023, ditutup pukul 15.30 WIB pada tanggal 27 Juni. Pendaftaran dan pemilihan sekolah pada 23-27 Juni 2023, ditutup pukul 17.00 WIB pada tanggal 27 Juni. Masa tenang pada 28-29 Juni 2023, kemudian pengumuman hasil pada 30 Juni dan daftar ulang pada  3-6 Juli 2023.
 
(Ahmad Antoni) (ddk)

(Ahmad Antoni)

