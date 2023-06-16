Pengunjung melihat salah satu stan peserta saat pameran PaDi UMKM Expo 2023 di Gedung Sarinah, Jakarta Kamis (15/6/2023). PaDi UMKM Expo 2023 merupakan gelaran batch ke-4 dan diikuti sebanyak 669 UMKM. Para UMKM merupakan mitra binaan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Bhayangkari, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, termasuk Rumah BUMN binaan Pupuk Indonesia.

Pelaku UMKM didorong untuk masuk ekosistem digital dan mampu memperluas pasar hingga global. Salah satu upaya yang dilakukan melalui kegiatan Pasar Digital (PaDi) UMKM Expo 2023 pada 14-28 Juni 2023.

PaDi UMKM adalah ekosistem digital untuk menciptakan transaksi bisnis (business matching) antara BUMN dengan UMKM. PaDi UMKM merupakan inisiasi Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM. Melalui program ini, BUMN diharapkan dapat menyerap produk dan layanan secara langsung dari UMKM.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

