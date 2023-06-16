PT MNC Energy Investments Tbk yang berkode saham IATA menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahunan 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di MNC Conference Hall, Jakarta, Jumat (16/6/2023). RUPST pun menyetujui perombakan susunan pengurus perseroan.

RUPS juga menerima pengunduran diri Christophorus Taufik dari jabatannya sebagai Komisaris. Serta mengangkat Michael Stefan Dharmajaya sebagai Komisaris, Suryo Eko Hadianto sebagai Presiden Direktur, dan Leader Dermawan Soli Daeli sebagai Direktur Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga menyetujui dan menetapkan Henry Suparman yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur untuk diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan.

(Foto: Aziz Indra) (hru)

(Aziz Indra)