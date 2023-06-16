Aktris Ochi Rosdiana berfoto disela sela shooting sinetron Cinta Tanpa Karena di Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Ochi Rosdiana berperan sebagai Nuna di dalam sinetron terbaru RCTI Cinta Tanpa

Karena yang mulai tayang pada hari Kamis (15/6/2023).

Sinetron Cinta Tanpa Karena bercerita tentang kisah tragis dan dramatis yang dialami Dipta, anggota satuan khusus bersama sang kekasih, Nuna.

Cinta mereka sangat kuat meski rencana pernikahannya tak dapat restu dari orang tua.

Bagaimana kelanjutan kisah cinta dramatis Dipta dan Nuna? Saksikan sinetron Cinta Tanpa Karena yang tayang setiap hari di RCTI pukul 20.15 WIB.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

