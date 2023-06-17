...

Bongkar Muat Gas Elpiji 3 Kg di Pelabuhan Pulau Panggang

Sutikno, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 15:06 WIB
Bongkar muat LPG  3 kg di Pelabuhan  Pulau Panggang kepulauan Seribu Utara Provinsi DKI Jakarta, Sabtu, (17/6/2023).

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengupayakan agar penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 Kg dapat lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan melakukan pendataan pelanggan menggunakan Kartu Identitas Penduduk (KTP).

 

Pembatasan LPG 3 Kg sendiri diatur dalam Kepmen No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 dan Kepdirjen No. 99.K/MG.05/DJM/2023 yang menyebutkan konsumen pengguna LPG 3 Kg harus terdata by name by address.

 

Pemerintah saat ini masih melakukan tahapan registrasi dan pencocokan data masyarakat yang nantinya berhak menerima LPG 3 kg. Registrasi tersebut bakal mengacu data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

 

(Foto: Sutikno) (hru)

