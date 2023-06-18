...

Hadiri Deklarasi Widya Pratiwi untuk Caleg DPR RI dari PAN, Ini Pesan Zulhas

Minggu 18 Juni 2023 07:31 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menghadiri deklarasi Widya Pratiwi Murad sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Maluku.
 
Acara deklarasi tersebut berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon, Jalan Raya Pattimura, Ambon, Maluku, Sabtu 17 Juni 2023 sore.
 
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Zulhas itu memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Murad Ismail atas kerja kerasnya membangun Maluku. Namun semua itu tidak cukup karena harus didukung oleh sosok seorang perempuan.
 
"Pak Gubernur kerja siang malam untuk rakyat lebih makmur. Tapi tidak cukup tadi. Saya dengar Ibu  Widya sampaikan angka stunting Maluku 34 persen dan dari angka tersebut sekarang sudah turun menjadi 28 persen. Prestasi yang luar biasa dan saya kira itu terbaik se-Indonesia," kata Zulhas di atas panggung.
 
"Itu karena Ibu Widya bekerja keras di Maluku. Tetapi itu tidak cukup, perlu dukungan pusat yang kuat, perlu ada perwakilan ibu-ibu di pusat agar hak-hak kaum perempuan termasuk perempuan Maluku perlu perjuangan Indonesia dan pusat yang mengatur anggaran untuk hal tersebut," sambungnya.
 
