Mengisi Libur Akhir Pekan dengan Berwisata Air Terjun Temam Lubuklinggau

Muhammad Izfaldi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 10:00 WIB
Warga berkunjung ke objek wisata air terjun temam di Kota Lubuklinggau
Warga berkunjung ke objek wisata air terjun temam di Kota Lubuklinggau
Warga berkunjung ke objek wisata air terjun temam di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Sabtu 17 Juni 2023. 
 
Air terjun Temam yang sering disebut Niagara Mini Kota Lubuklinggau tersebut terus dipercantik oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan membuar berbagai akses tempat hiburan untuk anak-anak, bahkan air Terjun Temam dapat dinikmati pada malam hari, dengan nuansa air terjun berwarna-warni. 
 
