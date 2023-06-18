Warga berkunjung ke objek wisata air terjun temam di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Sabtu 17 Juni 2023.

Air terjun Temam yang sering disebut Niagara Mini Kota Lubuklinggau tersebut terus dipercantik oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan membuar berbagai akses tempat hiburan untuk anak-anak, bahkan air Terjun Temam dapat dinikmati pada malam hari, dengan nuansa air terjun berwarna-warni.

ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi) (ddk)

(Muhammad Izfaldi/ANTARA FOTO)