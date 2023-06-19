...

Rest Area Gunung Mas Puncak Bogor untuk Bekumpulnya pedagang Kaki Lima

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 15:08 WIB
Foto udara rest area Gunung Mas yang belum beroperasi di Puncak, Cisarua.
Foto udara rest area Gunung Mas yang belum beroperasi di Puncak, Cisarua.
A A A

Foto udara rest area Gunung Mas yang belum beroperasi di Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/6/2023).

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor membangun rest area dalam rangka penataan para pedagang di jalur pariwisata Puncak, dan diharapkan nantinya semua pedagang kaki lima yang selama ini menjajakan dagangannya di sepanjang bahu Jalan Raya Puncak yang kerap kali menimbulkan kemacetan dapat dilokalisir di tempat tersebut. 

 

(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa) (hru)

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Cari Berita Lain Di Sini