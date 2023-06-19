Foto udara rest area Gunung Mas yang belum beroperasi di Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/6/2023).

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor membangun rest area dalam rangka penataan para pedagang di jalur pariwisata Puncak, dan diharapkan nantinya semua pedagang kaki lima yang selama ini menjajakan dagangannya di sepanjang bahu Jalan Raya Puncak yang kerap kali menimbulkan kemacetan dapat dilokalisir di tempat tersebut.

(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa) (hru)

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)