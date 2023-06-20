Pekerja memberi makan pada kambing asal Pacitan, Jawa Timur yang dijual di kawasan Rorotan 2, Jakarta Utara, Selasa (20/6/2023).

Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, sekitar 82 ribu pasokan hewan kurban diperkirakan bakal masuk ke Ibu Kota jelang Hari Raya Idul Adha 1444 H dengan rincian 22.695 ekor hewan yang diperiksa terdiri dari 14.144 ekor sapi, 58 ekor kerbau, 6.993 ekor kambing, dan 1.302 ekor domba.

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc) (hru)

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)