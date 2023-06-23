Barang bukti dan tersangka kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan Polisi Gadungan diperlihatkan saat rilis di Mapolres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/6/2023).

Polres Bogor menangkap empat pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang bertugas di BNN Provinsi Jawa Barat dengan barang bukti satu mobil minibus, dua senjata mainan serta kartu anggota dan baju Polisi.

(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc) (hru)

