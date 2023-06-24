...

Momen Pesawat Lion Air Bersiap Mendarat saat Kebakaran Lahan di Kalsel

Bayu Pratama S/Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 24 Juni 2023 10:03 WIB
Pesawat Lion Air bersiap mendarat di tengah kabut asap akibat kebaran lahan.
Pesawat komersial Lion Air bersiap mendarat di tengah kabut asap akibat kebaran lahan di Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (23/6/2023). 

 

Berdasarkan tabel kualitas udara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Jumat (23/6) kualitas udara di Banjarbaru mengalami kenaikan dari baik ke sedang hal ini diakibatkan salah satunya dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai meluas di Kalsel. 

 

(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) (hru)

(Bayu Pratama S/Antara Foto)

