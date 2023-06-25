...

Voli Putri Indonesia Tembus Final AVC Challenge Cup 2023

Rizal Hanafi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 09:31 WIB
Pebola voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi kanan melakukan smes yang berusaha diblok pebola voli Taiwan Kan Ko-Hui tengah dan Chen Tzu-Ya
Tim voli Indonesia menang atas Taiwan dengan skor 3-2 22-25, 26-24, 22-25, 25-20, dan 15-12 sehingga melaju ke babak final
Tim voli Indonesia menang atas Taiwan dengan skor 3-2 22-25, 26-24, 22-25, 25-20, dan 15-12 sehingga melaju ke babak final
Pebola voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi (kanan) melakukan smes yang berusaha diblok pebola voli Taiwan Kan Ko-Hui (tengah) dan Chen Tzu-Ya (kiri) pada pertandingan semi final Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup 2023 di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Sabtu 24 Juni 2023. 
 
Tim voli Indonesia menang atas Taiwan dengan skor 3-2 (22-25, 26-24, 22-25, 25-20, dan 15-12) sehingga melaju ke babak final. 
 
(ANTARA FOTO/Rizal Hanafi) (ddk)

(Rizal Hanafi/ANTARA FOTO)

