Pebola voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi (kanan) melakukan smes yang berusaha diblok pebola voli Taiwan Kan Ko-Hui (tengah) dan Chen Tzu-Ya (kiri) pada pertandingan semi final Asian Volleyball Confederation (AVC) Challenge Cup 2023 di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Sabtu 24 Juni 2023.

Tim voli Indonesia menang atas Taiwan dengan skor 3-2 (22-25, 26-24, 22-25, 25-20, dan 15-12) sehingga melaju ke babak final.

(ANTARA FOTO/Rizal Hanafi) (ddk)

(Rizal Hanafi/ANTARA FOTO)