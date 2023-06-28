Direktur Utama PT MNC Asia Holding Tbk Hary Tanoesoedibjo didampingi Komisaris PT MNC Asia Holding Tbk Valencia Tanoesoedibjo (enam kanan) dan Komisaris Utama / Komisaris Independen PT MNC Asia Holding TBK Agung Firman Sampurna (kelima kiri) berfoto bersama disela Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022 & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) yang diselenggarakan di iNews Tower Jakarta, Rabu (28/6/2023).

BHIT mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 5,7% menjadi Rp2,68 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp2,53 triliun di tahun 2021. Sementara itu, pendapatan perseroan naik menjadi Rp18,08 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp17,87 triliun.

(Foto: Aziz indra)

(Aziz Indra)