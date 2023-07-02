...

Hadir di HUT Bhayangkara, Prabowo: Polri Mengabdi untuk Negeri

MPI, Jurnalis · Minggu 02 Juli 2023 12:45 WIB
Prabowo hadiri HUT Bhayangkara di Stadion Utama GBK.
Prabowo hadiri HUT Bhayangkara di Stadion Utama GBK.
Prabowo hadiri HUT Bhayangkara di Stadion Utama GBK.
Polri merayakan HUT ke-77 tahun. Acara HUT digelar meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pun turut hadir di acara yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo itu.

 

Melalui sebuah video, Prabowo menyampaikan ucapan HUT ke-77 Polri. Dalam ucapannya, Prabowo menyampaikan bahwa Polri mengabdi untuk negeri.

 

"Selamat Hari Bhayangkara ke-77 tahun 2023. Polri mengabdi untuk negeri, bekerja tanpa pamrih untuk keamanan negara, mengayomi dan mencintai rakyat," kata Prabowo Subianto.

 

"Polri presisi untuk Indonesia maju. Jayalah selalu polisi Indonesia. Salam presisi," lanjut Prabowo.

 

Acara HUT ke-77 Bhayangkara tahun ini mengambil tema 'Polri Presisi Untuk Negeri - Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas'. Ratusan ribu peserta upacara terlihat hadir di HUT ke-77 Polri.

(MPI)

Berita Terkait

