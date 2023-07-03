...

Jersey Barito Putera Mirip dengan Klub Ronaldo Al Nassr

Bayu Pratama S/Antara Foto, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 09:05 WIB
Pesepak bola Barito Putera Amiruddin Bagus Kahfi Alfikri kanan melewati hadangan pesepak bola Persita Tangerang Abrizal Umanailo kiri .
Pesepak bola Barito Putera Rizky Rizaldi Pora kiri berseleberasi usai berhasil mencetak gol ke gawang Persita Tangerang.
Pesepak bola Barito Putera Rizky Rizaldi Pora (kiri) berseleberasi usai berhasil mencetak gol ke gawang Persita Tangerang dalam pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Demang Lehman Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Minggu (2/7/2023). Barito Putera menang atas Persita Tangerang dengan skor 2-0. 

 

Disisi lain, jersey Barito Putera musim kompetisi 2023-2024 mirip dengan jersey klub Ronaldo Al Nassr dengan aksen warna  kuning dan biru.

 

(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./nym) (hru)

(Bayu Pratama S/Antara Foto)

