Pesepak bola Barito Putera Rizky Rizaldi Pora (kiri) berseleberasi usai berhasil mencetak gol ke gawang Persita Tangerang dalam pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Demang Lehman Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Minggu (2/7/2023). Barito Putera menang atas Persita Tangerang dengan skor 2-0.

Disisi lain, jersey Barito Putera musim kompetisi 2023-2024 mirip dengan jersey klub Ronaldo Al Nassr dengan aksen warna kuning dan biru.

(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./nym) (hru)

(Bayu Pratama S/Antara Foto)