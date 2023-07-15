...

Chelsea Islan Perankan Ariyah dari Jembatan Ancol dalam Pementasan Teater

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 15 Juli 2023 11:41 WIB
Pementasan ini mengangkat legenda urban Si Manis Jembatan Ancol yang sudah ada dari abad ke-19.
Para pemain dan kru yang terlibat dalam pementasan teater Ariyah dari Jembatan Ancol.
Para pemain, produser dan sutradara yang terlibat dalam pementasan teater Ariyah dari Jembatan Ancol.
Para pemain yang terlibat dalam pementasan teater Ariyah dari Jembatan Ancol.
Para pemain yang terlibat dalam pementasan teater Ariyah dari Jembatan Ancol.
Para pemain yang terlibat dalam pementasan teater Ariyah dari Jembatan Ancol.
Para pemain yang terlibat dalam pementasan teater Ariyah dari Jembatan Ancol.
A A A

Para pemain Ariyah dari Jembatan Ancol, Chelsea Islan sebagai Ariyah, Mikha Tambayong sebagai Yulia, Ario Bayu sebagai Tambas/Mintarjo Sasongko di Jakarta. 

 

Titimangsa bersama Bakti Budaya Djarum Foundation mempersembahkan sebuah pementasan teater bertajuk “Ariyah dari Jembatan Ancol”. Produksi Titimangsa ke-63 ini akan berlangsung pada 27-28 Juli 2023 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. 

 

Pementasan ini mengangkat legenda urban “Si Manis Jembatan Ancol” yang sudah ada dari abad ke-19. Kisah ini memiliki berbagai versi yang berkembang tentang awal kisah Si Manis Jembatan Ancol, namun satu kesamaan yang mencolok adalah tokoh utama dalam cerita, yaitu Ariyah. Melalui pementasan ini, penonton akan merasakan atmosfer yang mencekam dan mengenal lebih dekat sosok ikonik dari legenda urban yang telah dikenal luas oleh masyarakat.

 

Dalam menampilkan cerita yang menghadirkan ragam emosi dan pengalaman hidup yang luar biasa dari para karakter, pementasan ini menghadirkan nama-nama besar di panggung teater dan dunia seni peran layar kaca. Kolaborasi Chelsea Islan, Mikha Tambayong, Ario Bayu, Gusty Pratama, Lucky Moniaga, Derry Oktami, Sarah Tjia, Rahayu Saraswati, Ririn Ekawati, Joind Bayuwinanda, Josh Marcy, dan Siko Setyanto, akan membawakan karakter-karakter kuat penuh emosi untuk menciptakan pengalaman panggung yang menarik dan memukau penonton.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Kampanye Anti Kekerasan Seksual Digelar di KRL Commuterline

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan Reza Gladys

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Siswa Antusias Teladani Semangat 1928

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Fadli Zon Pimpin Upacara di Museum Sumpah Pemuda

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Jakarta Coffee Week 2025 Rayakan Satu Dekade Semangat dan Inovasi Kopi Indonesia

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Indonesia Knowledge Forum XIV Hadirkan Gagasan Inovatif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Cari Berita Lain Di Sini