Sekolah di Kabupaten Batang Tidak Mendapat Siswa Baru

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 20 Juli 2023 15:33 WIB
Seorang guru menghapus papan tulis di ruang kelas I.
Seorang guru menghapus papan tulis di ruang kelas I yang tidak terdapat peserta didik baru di SDN Kranggan 1, Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/7/2023). Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, terdapat dua sekolah yang tidak memenuhi rombongan belajar (rombel) yaitu SDN Sijono hanya terdapat tiga siswa baru dan SDN Kranggan 1 tidak ada siswa sama sekali karena beberapa faktor yaitu meningkatnya warga merantau ke luar daerah dan persaingan dengan sekolah swasta.

 

(ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nym) (hru)

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

