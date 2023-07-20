Seorang guru menghapus papan tulis di ruang kelas I yang tidak terdapat peserta didik baru di SDN Kranggan 1, Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/7/2023). Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, terdapat dua sekolah yang tidak memenuhi rombongan belajar (rombel) yaitu SDN Sijono hanya terdapat tiga siswa baru dan SDN Kranggan 1 tidak ada siswa sama sekali karena beberapa faktor yaitu meningkatnya warga merantau ke luar daerah dan persaingan dengan sekolah swasta.

(ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nym) (hru)

