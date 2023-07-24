Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr.TGB Muhammad Zainul Majdi menerima kunjungan relawan Joko Widodo (Jokowi) yang kini mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo . Mereka diskusi dalam pertemuan di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2023).

Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan meminta masukan dari TGB. Kedatangan beberapa relawan Jokowi ini mendapat sambutan baik dari TGB, ketua harian partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

TGB meyakini, dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo besar karena ada kesamaan ideologi kepartaian, perjuangan masyarakat, dan elektoral. Jalur ini ada ruang yang dekat. "Konsen kita yang utama memperbesar basis-basis dari suara Mas Ganjar,"

Perwakilan relawan Jokowi yang datang terdiri dari Karlina Puspa Ketua Umum Forum Bhinneka Indonesia (FORBHIN), La Ode Budi Ketua Umum Kibar Indonesia, Unggul Kurniawan Ketua Umum Rencang Ganjar Berjaya, Muhanto Hatta Ketua Umum Ganjar Untuk Indonesia, Eko Teguh Ketua Umum Ganjar untuk Rakyat, Leles Sudarmanto Ketua Umum Kasmaran Ganjar, Soni Ketua Ukum Alumi UI Garda Pancasila.

Dalam pertemuan ini, hadir juga Waketum Perindo Boyke Novrizon, Ketua Bidang Penggalangan Massa Nanang Masduki, dan Pengurus DPP Partai Perindo Arief Budiman.

(Arif Julianto/okezone)