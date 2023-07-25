...

Tampil di Fashion Show, Fuji Bak Peri Bersayap

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 12:10 WIB
Konten kreator Fuji An saat menjadi muse yang melenggang dalam acara Jakarta Fashion and Food Festival (JF3) 2023 di Jakarta, Senin (24/7/2023)

 

Fuji An menjajal dunia fesyen dengan tampil sebagai model di ajang Jakarta Fashion and Food Festival (JF3) 2023 di Summarecon Mall Kelapa Gading.


Fuji tampil begitu memukau dengan gaya bak peri 'tinkerbell' dengan sayap besar berwarna putih. Pakaian yang dikenakan Fuji An tersebut berwarna hijau neon dengan sempurna membalut tubuhnya. Fuji berlenggak lenggok bak model dengan tubuh mungilnya. Pakaian hijau itu dibentuk dengan kerah yang sejajar dengan bawah bahunya.


Gaya Fuji An tersebut merupakan bagian dari rancangan Bubah Alfian & Revashion dengan tema "INTRIGUE" yang tampil di JF3 2023.


(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

