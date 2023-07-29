...

Denny Malik Ajak Penonton Lintas Melawai Nostalgia Bareng

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 09:04 WIB
Penyanyi Denny Malik saat tampil dalam acara Lintas Melawai di Mal Blok M.
Penyanyi Denny Malik saat tampil dalam acara Lintas Melawai di Mal Blok M.
Penyanyi Denny Malik saat tampil dalam acara Lintas Melawai di Mal Blok M.
Penyanyi Denny Malik saat tampil dalam acara Lintas Melawai di Mal Blok M.
A A A

Penyanyi Denny Malik saat tampil dalam acara Lintas Melawai di Mal Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023).

 

Denny Malik sukses mengajak para penonton generasi ‘80 sampai ‘90an Lintas Melawai nostalgia bareng dengan lagu-lagu hitsnya seperti Jalan-Jalan Sore dan Yang Kurindu.

 

Lintas Melawai ini berlangsung selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Juli 2023 di Mal Blok M Jakarta Selatan. Acara ini dibuat sekaligus untuk menghidupkan kembali kawasan Blok M, Melawai, yang pernah menjadi ikon anak muda di era '80 dan '90-an.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menteri Agama dan Komisi VIII DPR Bahas Program 2026 serta Pembentukan Ditjen Pesantren

Menteri Agama dan Komisi VIII DPR Bahas Program 2026 serta Pembentukan Ditjen Pesantren

Barang Bukti Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Diungkap ke Publik

Barang Bukti Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Diungkap ke Publik

Konferensi Pers Penanganan Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta

Konferensi Pers Penanganan Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta

Rangkaian Perawatan Rambut Karya Anak Bangsa untuk Rambut Sehat di Iklim Tropis

Rangkaian Perawatan Rambut Karya Anak Bangsa untuk Rambut Sehat di Iklim Tropis

Serunya Pecinta K-Pop Ikut Random Play Dance di Festival SHINsational Day 2025

Serunya Pecinta K-Pop Ikut Random Play Dance di Festival SHINsational Day 2025

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Cari Berita Lain Di Sini