Penyanyi Denny Malik saat tampil dalam acara Lintas Melawai di Mal Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023).

Denny Malik sukses mengajak para penonton generasi ‘80 sampai ‘90an Lintas Melawai nostalgia bareng dengan lagu-lagu hitsnya seperti Jalan-Jalan Sore dan Yang Kurindu.

Lintas Melawai ini berlangsung selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Juli 2023 di Mal Blok M Jakarta Selatan. Acara ini dibuat sekaligus untuk menghidupkan kembali kawasan Blok M, Melawai, yang pernah menjadi ikon anak muda di era '80 dan '90-an.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

