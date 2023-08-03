Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menjadi salah satu narasumber dalam acara diskusi Masa Depan Jurnalisme AI di gedung MNC Financial Center, Kamis (3/8/2023).

iNews Media Group meluncurkan secara resmi presenter virtual yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Dalam acara diskusi bertajuk Masa Depan Jurnalisme AI ini dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Pakar Transformasi Digital yang sekaligus Komisaris Utama Telkomsel Whisnutama, Managing Director iNews Media Group, Prabu Revolusi dan Presiden Director of MNC Kapital Indonesia Yudi Hamka.

Ditengah diskusi tersebut iNews Media Group menayangkan salah satu segmen acara yang tayang langsung di iNews TV. Dalam segmen itu dihadirkan dua presenter virtual yang masing-masing membacakan berita buat penonton.

Kedua presenter virtual itu tidak lain adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo dan Managing Director iNews Media Group, Prabu Revolusi yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Kehadiran presenter virtual itu justru langsung bikin Angela Tanoesoedibjo terkejut.

"Menarik sangat menarik saya sampai speechles. Saya kapan kerjanya?" ujar Angela Tanoesoedibjo keheranan. melihat presenter virtual yang memang sangat mirip dirinya itu.

"Saya enggak se-chubby itu," kata Angela Tanoesoedibjo sambil tertawa.

Dia mengaku sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh iNews Media Group. Hal itu menurutnya merupakan bentuk adaptasi iNews terhadap perkembangan teknologi yang bergerak dengan cepat saat ini. Terutama dalam perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

"Saya berharap inovasi ini akan terus dikembangkan dan kita juga bisa bersiap untuk menyambut teknologi," harap Angela Tanoesoedibjo.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)