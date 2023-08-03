...

iNews Media Luncurkan Presenter AI, Wamen Angela Tanoesoedibjo Terkejut Jadi Anchor

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 20:33 WIB
iNews Media Group meluncurkan presenter virtual yang dibuat menggunakan AI.
iNews Media Group meluncurkan presenter virtual yang dibuat menggunakan AI.
iNews Media Group meluncurkan presenter virtual yang dibuat menggunakan AI.
iNews Media Group meluncurkan presenter virtual yang dibuat menggunakan AI.
iNews Media Group meluncurkan presenter virtual yang dibuat menggunakan AI.
iNews Media Group meluncurkan presenter virtual yang dibuat menggunakan AI.
A A A

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menjadi salah satu narasumber dalam acara diskusi Masa Depan Jurnalisme AI di gedung MNC Financial Center, Kamis (3/8/2023).

 

iNews Media Group meluncurkan secara resmi presenter virtual yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

 

Dalam acara diskusi bertajuk Masa Depan Jurnalisme AI ini dihadiri  Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Pakar Transformasi Digital yang sekaligus Komisaris Utama Telkomsel Whisnutama, Managing Director iNews Media Group, Prabu Revolusi dan Presiden Director of MNC Kapital Indonesia Yudi Hamka.

 

Ditengah diskusi tersebut iNews Media Group menayangkan salah satu segmen acara yang tayang langsung di iNews TV. Dalam segmen itu dihadirkan dua presenter virtual yang masing-masing membacakan berita buat penonton.

 

Kedua presenter virtual itu tidak lain adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo dan Managing Director iNews Media Group, Prabu Revolusi yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Kehadiran presenter virtual itu justru langsung bikin Angela Tanoesoedibjo terkejut.

 

"Menarik sangat menarik saya sampai speechles. Saya kapan kerjanya?" ujar Angela Tanoesoedibjo keheranan. melihat presenter virtual yang memang sangat mirip dirinya itu.

 

"Saya enggak se-chubby itu," kata Angela Tanoesoedibjo sambil tertawa.

 

Dia mengaku sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh iNews Media Group. Hal itu menurutnya merupakan bentuk adaptasi iNews terhadap perkembangan teknologi yang bergerak dengan cepat saat ini. Terutama dalam perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

 

"Saya berharap inovasi ini akan terus dikembangkan dan kita juga bisa bersiap untuk menyambut teknologi," harap Angela Tanoesoedibjo. 

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Cari Berita Lain Di Sini