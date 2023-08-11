Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki (tengah depan) didampingi pejabat setempat berfoto bersama dengan pelajar membuat koreo usai Apel Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (11/8/2023).

Pemerintah setempat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) membagikan sebanyak 14.500 bendera merah putih kepada pelajar dan organisasi masyarakat hasil sumbangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pembuatan bendera memberdayakan pelaku UMKM lokal untuk memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI. (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/hp) (hru)

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)