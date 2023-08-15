...

Ekspresi Mario Dandy Dituntut 12 Tahun Penjara dan Harus Membayar Ganti Rugi Sebesar Rp120 Miliar

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 15:46 WIB
Jaksa menuntut Mario dengan pidana penjara 12 tahun.
Terdakwa kasus penganiayaan atas Cristalino David Ozora, Mario Dandy Satriyo (kiri) berdiskusi dengan kuasa hukumnya di sela sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (15/8/2023). 

 

Jaksa menuntut Mario dengan pidana penjara 12 tahun serta membayar restitusi (ganti rugi) terhadap David sebesar Rp120 miliar atau jika tidak dibayar akan diganti hukuman tujuh tahun penjara. 

 

(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc) (hru)

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

