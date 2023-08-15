Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) bersama Wakil Ketua MPR Yandri Susanto (kedua kiri), Hidayat Nur Wahid (kanan), Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (tengah) dan Setjen DPR Indra Iskandar (kiri) mengikuti gladi bersih persiapan Pidato Kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Gladi tersebut dilakukan untuk persiapan menjelang Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD 16 Agustus 2023.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)