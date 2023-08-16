...

Silaturahmi dengan Warga Tionghoa, Hary Tanoesoedibjo Kunjungi Museum Indonesia-Tionghoa di Bandung

MPI, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 19:25 WIB
Hary Tanoesoedibjo beserta Liliana Tanoesoedibjo berkesempatan mengunjungi Museum Indonesia-Tionghoa.
Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo hadir menyaksikan penandatanganan kerja sama antara iNews dengan MTP.
Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo hadir menyaksikan penandatanganan kerja sama antara iNews dengan MTP.
Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo hadir menyaksikan penandatanganan kerja sama antara iNews dengan MTP.
Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo hadir menyaksikan penandatanganan kerja sama antara iNews dengan MTP.
Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo hadir menyaksikan penandatanganan kerja sama antara iNews dengan MTP.
Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo hadir menyaksikan penandatanganan kerja sama antara iNews dengan MTP.
A A A

Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo beserta Liliana Tanoesoedibjo berkesempatan mengunjungi Museum Indonesia - Tionghoa di Gedung Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) di Jalan Nana Rohana, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023). 

 

Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo beserta Liliana Tanoesoedibjo berkesempatan mengunjungi Museum Indonesia - Tionghoa di Gedung Yayasan Dana Sosial Priangan  (YDSP) di Jalan Nana Rohana, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023). 

 

Hary Tanoesoedibjo menyempatkan berkunjung ke museum tersebut, sebelum menghadiri Silaturahmi Tokoh Masyarakat Tionghoa Kota Bandung dan Penandatanganan MoU Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) dengan iNews. 

 

Pada kunjungannya, Hary Tanoesoedibjo didampingi Ketua Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) Herman Widjaya, Djoni Toat, dan sejumlah tokoh warga Tionghoa lainnya. 

 

Di museum tersebut, Hary Tanoesoedibjo mengunjungi setiap sudut museum, sambil diberi penjelasan oleh Herman. Hary Tanoesoedibjo pun berkesempatan berfoto dan bertanya beberapa hal terkait konten pada museum tersebut. 

 

Di museum tersebut terdapat foto, narasi, dan video tentang sejarah masyarakat Tionghoa datang ke Indonesia. Juga menggambarkan perkembangan masyarakat Tionghoa dari masa ke masa. Juga diulas beberapa tokoh Tionghoa di Indonesia. 

 

Misalnya Pejuang kemerdekaan Indonesia Djiaw Kie Song, Tokoh pahlawan nasional Muh Amien atau Chen Zhen Wen. Juga ada tokoh Seniman seperti Chrisye, Agnes Monica, Fifi Young, budayawan, dan lainnya. 

 

"Saya tadi sempat melihat museum Indonesia-Tionghoa, yang belum  diketahui masyarakat banyak. Museum itu menjelaskan bahwa banyak pergerakan masyarakat Tionghoa dan kontribusinya bagi Indonesia," kata dia. 

 

Sementara itu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan MoU Masyarakat Tionghoa Peduli (MTP) dengan iNews. Hadir melakukan penandatanganan Ketua Yayasan YDSP Herman Widjaya dan Rafael Utomo dari iNews. Turut mendampingi Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo beserta Djoni Toat. Selain itu, hadir puluhan perwakilan pengurus yayasan dan tokoh Tionghoa lainnya. 

 

Pada pemaparannya, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, melalui kerja sama ini, iNews diharapkan bisa ikut serta terlibat pada berbagai kegiatan dan publikasi kegiatan yang dilakukan MTP. Apalagi, selama ini MTP memiliki banyak kegiatan sosial yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat luas. 

 

"Inews nanti akan banyak berperan dalam membantu sosialisasi dan informasikan tentang kegiatan MTP. Karena banyak kegiatan dan sosial masyarakat Tionghoa yang bisa dilihat dan jadi contoh untuk kota lainnya," kata Hary. 

 

Menurut dia, gerakan sosial masyarakat Tionghoa di Bandung ini bisa bisa ditiru komunitas masyarakat Tionghoa lainnya di Indonesia. Bahkan, MTP ini bisa menjadi contoh dan acuan komunitas Tionghoa di Indonesia. 

 

"Inews ini tidak sendiri. Kami memiliki banyak grup seperti MNC Portal dan TV yang diharapkan bisa mensupport pemberitaan MTP," katanya.

 

Dia pun mendorong kerja sama ini tak terbatas kerja sama dengan iNews saja, tetapi bisa kolaborasi dengan Yayasan MNC Peduli. Yayasan MNC Peduli telah banyak melakukan kegiatan sosial seperti membantu bencana alam, menggalang dana, dan kegiatan sosial lainnya. 

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Inovasi dan Aksi Sosial Energi Terbarukan Berbuah Penghargaan di ICSA 2025

Inovasi dan Aksi Sosial Energi Terbarukan Berbuah Penghargaan di ICSA 2025

Pembukaan Experience Center untuk Industri Desain

Pembukaan Experience Center untuk Industri Desain

Cari Berita Lain Di Sini