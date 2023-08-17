...

Bersama Sang Istri, Hary Tanoesoedibjo Hadiri Gala Dinner Misan Kopaka di Bandung

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2023 05:50 WIB
Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri acara Gala Dinner Misan Kopaka “To Be One” New Collection 2023 di Hotel Pullman Bandung pada Rabu (16/8/2023).

 

Berdasarkan pantauan tim MNC Portal Indonesia, HT tiba di lokasi acara bersama sang istri tercinta, Liliana Tanoesoedibjo. Keduanya pun tampak tampil serasi.

 

Pada kesempatan itu, HT mengenakan pakaian batik berwarna dasar merah dengan motif hitam. Sedangkan Liliana mengenakan gaun hitam yang membuatnya tampak elegan.

 

Hadir sebagai tamu kehormatan, HT pun mengaku terkejut saat dirinya diminta untuk memberikan sambutan dalam acara gala dinner tersebut.

 

"Kaget juga saya disuruh berdiri di sini untuk memberikan sepatah dua patah kata," ucap HT dalam sambutannya.

 

HT pun mengucapkan terim kasih dan mengaku bangga bisa hadir dalam acara gala dinner Misan Kopaka “To Be One” New Collection 2023.

 

"Suatu kehormatan saya bisa berdiri di sini," ujarnya.

 

HT lantas memperkenalkan istrinya yang saat ini tengah menyandang status sebagai seorang mahasiswi.

 

"Saya mungkin memperkenalkan istri saya itu seorang mahasiswi karena dia kuliah lagi," ungkapnya.

 

Pada kesempatan itu, HT mengaku memiliki sejumlah hobi yang ditekuninya. Salah satu yang paling digemari adalah menjadi pimpinan MNC Group.

 

"Saya ini hobinya banyak, saya pimpinan MNC Group dan saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini fashion show ya? Kebetulan saya membawa crew dari TV kita," katanya.

 

HT pun berkelakar, nantinya para tamu undangan akan menjadi perbincangan hangat sepulang dari acara gala diner ini.

 

"Nanti saya ambil take bapak ibu, jadi nanti ibu-ibu jangan heran kalau temen-temennya yang di Jakarta pada telepon semua," ungkapnya.

 

Acara gala dinner Misan Kopaka “To Be One” New Collection 2023 ini berjalan sangat meriah dengan hadirnya iringan musik orkestra hingga para bintang tamu.

 

Salah satu yang paling ditunggu dalam acara ini adalah penampilan fashion show dari model profesional yang menampilkan baju dalam rancangan busana Misan Kopaka.

 

Selain penampilan model prosesional, fashiow show juga dibawakan oleh ibu-ibu sosialita Kota Bandung. Bukan hanya fashion show, mereka juga bahkan bernyanyi.

 

Dalam acara gala dinner ini, HT dan Liliana Tanaja Tanoesoedibjo mendapat tanda kehormatan yang diberikan langsung Misan Kopaka.

 

Tak hanya itu, HT dan Liliana Tanaja Tanoesoedibjo berkesampatan memberikan tanda kasih kepada sejumlah tamu undangan. Salah satunya diberikan kepada Direktur Operasional Honda Bandung Center, Iwan Tjandradinata.

 

Di puncak acara, HT dan Liliana Tanoesoedibjo bersama para tamu undangan lainnya langsung menyantap jamuan makan malam bersama.

 

Sambil diiringi musik orkestra, para tamu undangan tampak menikmati setiap hidangan yang telah disajikan.

 

(Aziz Indra)

