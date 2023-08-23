...

Progres Pembangunan IKN Nusantara yang Masih Terjadwal

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 23 Agustus 2023 07:33 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP Ibu Kota Negara IKN Nusantara.
Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). 

 

Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. 

 

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww) (hru)

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

